Ливан обвинил Израиль в нарушении перемирия

Ливанская армия сообщила, что Израиль нарушает соглашение о прекращении огня. Как говорится в сообщении пресс-службы вооруженных сил страны, израильские ВС несколько раз нанесли атаковали территорию Ливана.

В частности, 27 и 28 ноября были нарушены границы воздушного пространства и нанесены удары по ливанским территориям различными видами оружия.

Ранее сообщалось, что правительства Ливана и Израиля одобрили соглашение о прекращении огня. Перемирие вступило в силу в 04:00 по местному времени.

Бейрут, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube