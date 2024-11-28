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Четверг, 28 ноября 2024, 20:45 мск

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Ливан обвинил Израиль в нарушении перемирия

Ливанская армия сообщила, что Израиль нарушает соглашение о прекращении огня. Как говорится в сообщении пресс-службы вооруженных сил страны, израильские ВС несколько раз нанесли атаковали территорию Ливана.

В частности, 27 и 28 ноября были нарушены границы воздушного пространства и нанесены удары по ливанским территориям различными видами оружия.

Ранее сообщалось, что правительства Ливана и Израиля одобрили соглашение о прекращении огня. Перемирие вступило в силу в 04:00 по местному времени.

Бейрут, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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