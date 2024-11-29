В Камеруне не менее 20 человек погибли при крушении лодки

В Камеруне не менее 20 человек погибли при крушении пассажирского судна. Поисково-спасательная операция продолжается.

Лодка перевернулась во время перевозки пассажиров с острова Дарак в регионе Логон-э-Шари. На борту находилось несколько десятков человек.

По последним данным, погибли 20 пассажиров, но число жертв может вырасти, так как многие числятся пропавшими без вести. Спасатели продолжают поиски.

По факту гибели людей проводится расследование. Устанавливаются причины произошедшего.

Яунде, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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