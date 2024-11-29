В Индонезии питон проглотил фермера

В Индонезии питон задушил мужчину и проглотил его. Об этом сообщают местные СМИ.
30-летний фермер собирал сахарный тростник в районе Северный Луву, когда на него напал питон. Змея задушила мужчина и проглотила его целиком.
К вечеру родственники обеспокоились тем, что фермер не вернулся, и отправились на его поиски. Рядом с собранным тростником они обнаружили семиметрового питона, по которому было видно, что он проглотил крупную добычу.
Местные жители убили змею и выпотрошили. Внутри питона обнаружили погибшего мужчину.
Джакарта, Зоя Осколкова
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