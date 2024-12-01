Во Франции упавшая железная птица придавила 13 человек

Металлическая фигура птицы упала на гостей рождественского фестиваля во Франции. Пострадали 13 человек, двое в тяжелом состоянии, передает BFM-TV.

ЧП случилось во время представления на фестивале в коммуне Трувиль-Сюр-Мер на северо-западе страны. Гигантская фигура птицы раскачивалась и размахивала крыльями под музыку, но внезапно сорвалась с креплений и упала в толпу.

Уцелевших срочно эвакуировали с площади. Многие остались помогать пострадавшим: приподнимали фигуру, чтобы освободить людей. Пострадали 13 человек, среди которых двухлетняя девочка. Двое пожилых людей находятся в тяжелом состоянии, у остальных легкие повреждения.

Париж, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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