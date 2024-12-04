В Таиланде 12-метровая статуя Будды придавила шестерых монахов

В Таиланде шесть человек пострадали во время установки статуи Будды. Об этом сообщают местные СМИ.

В монастыре в провинции Амнатчарен устанавливали 12-метровую статую, когда произошло обрушение. В результате под обломками оказались шесть человек, один из них позже скончался от полученных травм.

Местные жители верят, что ЧП произошло по вине злых духов, однако настоятель монастыря считает, что причина кроется в инженерном просчете. Дело в том, что прораб решил снять опалубку бетонного основания статуи всего через сутки после заливки.

По факту гибели и травмирования людей во время строительных работ проводится расследование.

Бангкок, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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