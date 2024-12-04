В Нью-Йорке застрелен глава крупной страховой компании

В Нью-Йорке застрелен генеральный директор одной из крупнейших в США медицинских страховых компаний UnitedHealthcare Брайан Томпсон. Как пишет американская пресса, преступление было совершено утром в центральной части Манхэттена.

В полиции уточнили, что Томпсон погиб возле отеля New York Hilton Midtown после выстрела в грудь. Медикам не удалось его спасти.

По подозрению в совершении убийства разыскивается мужчина, который был одет в кремовую куртку и черную маску.

Нью-Йорк, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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