В Нью-Йорке застрелен глава крупной страховой компании

В Нью-Йорке застрелен генеральный директор одной из крупнейших в США медицинских страховых компаний UnitedHealthcare Брайан Томпсон. Как пишет американская пресса, преступление было совершено утром в центральной части Манхэттена.
В полиции уточнили, что Томпсон погиб возле отеля New York Hilton Midtown после выстрела в грудь. Медикам не удалось его спасти.
По подозрению в совершении убийства разыскивается мужчина, который был одет в кремовую куртку и черную маску.
Нью-Йорк, Светлана Антонова
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