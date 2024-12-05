Израиль убил почти 100 человек в секторе Газа

Израильские военные убили 76 палестинцев в секторе Газа в течение дня 4 декабря. Еще более 20 человек погибли при ночной бомбежке безопасной зоны Аль-Маваси.

В течение дня 4 декабря в результате израильских рейдов погибли 76 палестинцев в нескольких районах сектора Газа, передает «Альсумария».

В ночь на 5 декабря ВВС Израиля разбомбили Аль-Маваси, который израильские военные ранее объявили безопасной зоной. Взрывами большинство укрытий просто разметало. Один из взрывов повредил газовый баллон, что привело к новым жертвам. Также бомба попала в четырехэтажное здание, где прятались люди. Очевидцы рассказали, что людей просто разорвало, части тел оказались разбросаны по дороге, передает «Аль-Джазира».

В результате ночной бомбежки 21 человек погиб, 28 пострадали, еще 20 человек находятся под обломками зданий. Под обломками оказалась целая семья, до которой не могут добраться без специальной техники.

«Мы мирно спали в палатках-убежищах. Аль-Маваси объявлен безопасной зоной для перемещенных лиц, но это ложь. Во всем секторе Газа нет ни одного безопасного дюйма», – сказал Ахмед аль-Сикали. Он добавил, что в Аль-Маваси стало очень опасно, но ему больше некуда идти.

Газа, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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