В парламенте Молдавии заявили о вотуме недоверия правительству

Оппозиционный Блок коммунистов и социалистов в Молдавии заявил о вотуме недоверия правительству страны. Депутаты считают, что действующий кабмин игнорирует интересы граждан Молдавии, передает РИА Новости.

Депутат от блока Петру Бурдужа заявил, что министры на фоне энергетического кризиса так и не проработали стратегию обеспечения энергобезопасности страны. Также не предусмотрены никакие меры для защиты граждан от последствий кризиса.

«Фракция Блока коммунистов и социалистов, депутаты парламента Республики Молдова подписали вотум недоверия правительству. Последние три года правительство партии «Действие и солидарность» полно решимости пожертвовать национальными интересами страны, благополучием граждан и будущим наших детей в обмен на аплодисменты и симпатии иностранных партнеров», – заявил депутат, выступая в парламенте.

Бурдужа подчеркнул, что вопреки обещаниям правительства энергетический окризис только углубился, ситуация «все более деградировала и ухудшалась».

Кишинев, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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