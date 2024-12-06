Число жертв израильских атак в секторе Газа выросло до 44 612 человек

Число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа увеличилось до 44 612 человек. За последние сутки убиты 32 палестинца, следует из данных палестинского Минздрава.

Общее число жертв до сих пор неизвестно, поскольку многие тела остаются под завалами разрушенных зданий. Часто медики или добровольцы не могут добраться до раненых даже в доступных местах из-за плотных бомбежек ВВС Израиля.

За последние сутки ЦАХАЛ устроила три крупных атаки, ставших массовыми убийствами. В результате погибли 32 человека, еще 95 ранены.

Газа, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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