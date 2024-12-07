Иран эвакуирует своих граждан из Сирии

Иран начал эвакуацию военного персонала, части дипломатов и гражданских лиц из Сирии. Об этом пишет американская газета The New York Timеs со ссылкой на иранских чиновников.

По данным издания, министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи на этой неделе посетил Дамаск, встретился с Асадом и заверил его в полной поддержке со стороны Тегерана.

Как сообщал «Новый День», накануне посольство России в Дамаске призвало находящихся в Сирии россиян покинуть страну коммерческими рейсами через действующие аэропорты в связи с обострением обстановки в арабской республике.

Ситуация в Сирии обострилась в конце ноября, когда террористические группировки начали масштабное наступление и проникли в несколько провинций арабской республики. Боевикам удалось занять ряд ключевых городов и деревень провинции Алеппо и взять под контроль провинцию Идлиб, а также город Хама.

Тегеран, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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