В США скончался создатель кинокомедии «Полицейская академия»

В Калифорнии скончался продюсер известной комедийной франшизы «Полицейская академия» 91-летний Пол Маслански. Как пишет Deadline, он умер естественной смертью в больнице.

Сценарист первого фильма из серии «Полицейская академия» Пэт Профт отметил, что благодарен судьбе за встречу с Полом Маслански. «Он нанял меня и Нила Израэля для сценария «Полицейской академии». Первый фильм, который я написал. Пол скончался. Сочувствую Салли и его сыну. Он оставил после себя целый шлейф комедий», – прокомментировал он смерть продюсера.

Сакраменто, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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