Президент Южной Кореи официально стал подозреваемым по делу о госизмене

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль официально получил статус подозреваемого по делу о государственной измене. Об этом сообщают корейские СМИ со ссылкой на заявление республиканской прокуратуры.

Ранее оппозиционная Партия восстановления Кореи потребовала возбудить уголовное дело в отношении президента из-за объявления им военного положения. Еще одну жалобу на действия главы государства подала группа из 59 активистов. Обращения поступили в полицию, прокуратуру и Управление по расследованию коррупции.

Накануне в корейском парламенте провалилось голосование по импичменту президента из-за бойкота со стороны правящей партии. Перед этим заседанием Юн Сок Ёль извинился перед согражданами и заявил, что вверяет государственные дела, включая вопрос о сроке его полномочий, правящей партии и правительству.

Оппозиционная Демократическая партия заявила, что снова вынесет на рассмотрение парламента ходатайство об импичменте президента на следующей неделе.

Сеул, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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