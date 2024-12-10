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Армия Израиля уничтожила сирийский флот

Израильская армия в результате ракетного удара уничтожила сирийский флот. Об этом заявил министр обороны еврейского государства Исраэль Кац, комментарий которого опубликован в издании The Times of Israel.

«В последние несколько дней Армия обороны Израиля действовала, чтобы атаковать и уничтожить стратегические объекты, угрожающие государству Израиль», – сказал он.

При этом министр подчеркнул, что, если кто-то из сирийских повстанцев решит пойти по стопам экс-президента Сирии Башара Асада, то «закончит как Асад».

Кац подтвердил, что Израиль создает демилитаризованную зону в приграничных районах Сирии.

Тель-Авив, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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