В Сирии сожгли саркофаг с телом отца Башара Асада

В сирийском городе Кардаха провинции Латакия неизвестные в масках ворвались в семейный мавзолей Асадов, где покоились останки бывшего главы арабской республики Хафеза Асада и других членов семьи.

Как сообщают иностранных СМИ, саркофаг с телом отца последнего президента был сожжен. Ранее в Алеппо и других городах боевики разгромили его памятники.

Напомним, Башар Асад в 2000 году сменил на посту президента Сирии своего отца Хафеза, который правил страной с 1971 года.

Дамаск, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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