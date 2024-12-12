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Четверг, 12 декабря 2024, 20:40 мск

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Армия Израиля заявила о разгроме 90% ракетного арсенала Сирии

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла массированные удары по ракетным арсеналам Сирии. Как говорится в заявлении военных сил еврейского государства, в результате атак серьезно повреждены системы ПВО Сирии и уничтожено более 90% выявленных стратегических ракет класса «земля-воздух».

В ЦАХАЛ также сообщили об ударах по базам сирийских ВВС. На аэродроме вблизи Дамаска уничтожены две эскадрильи Су-22 и эскадрилья СУ-24. Израильская армия также атаковала другие аэропорты и их инфраструктуру, а также прилегающую к ним территорию, где располагались склады ракет класса «земля-земля» и ракет.

Кроме того, израильские ВВС нанесли удары по объектам военного производства и хранения, в том числе в районе Хомса.

Тель-Авив, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Ближний Восток

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