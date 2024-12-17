Премьер-министр Британии побил рекорд непопулярности

Рейтинг одобрения работы действующего премьер-министра Великобритании Кира Стармера достиг рекордно низких показателей за последние сорок лет. Об этом свидетельствуют результаты опроса исследовательской компании Ipsos, которые приводит РИА «Новости».

Лишь 27% британцев удовлетворены деятельностью Стармера на посту главы правительства, в то время как 61% выражают недовольство, в результате чего чистый индекс удовлетворенности составляет -34. По данным Ipsos, таким образом Стармер оказался в одной «лиге» с другими британским премьер-министрами с отрицательным рейтингом – Гордоном Брауном (-23), Риши Сунаком (-22), Борисом Джонсоном (-20) и Маргарет Тэтчер (-3), чьи рейтинги были ниже нулевой отметки по итогам первых пяти месяцев их руководства правительством.

Опрос также показал, что британцы отрицательно относятся (-49) к итогам работы нынешнего правительства. Эти показатели сравнимы с индексом удовлетворенности правительством экс-премьера Джонсона (-49), однако не опережают антирейтинг кабмина бывшего премьер-министра Сунака (-61).

Кроме того, подавляющее большинство (65%) граждан Великобритании ожидают, что в ближайшие 12 месяцев экономическое положение страны ухудшится.

Опрос проводился с 27 ноября по 5 декабря по репрезентативной выборке среди 1028 граждан Великобритании старше 18 лет. Уровень статистической погрешности не указан.

Лондон, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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