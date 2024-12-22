Хуситы нанесли удар по авианосной группе ВМФ США в Красном море

Йеменские хуситы нанесли удары по авианосной группе США USS Harry S. Truman в Красном море с использованием ракет и беспилотников. Как сообщил представитель сформированных повстанцами вооруженных сил Яхья Сариа, удар был нанесен при помощи 8 крылатых ракет и 17 БПЛА накануне, в результате чего был сбит американский истребитель F/A-18.

«Вооруженным силам удалось предотвратить нападение США и Великобритании на нашу страну, атаковав авианосец USS Harry S. Truman и ряд [сопровождавших] его эсминцев одновременно с началом вчера вечером агрессивной атаки против нашей страны», – сказал Сариа, слова которого цитирует ТАСС.

Во время атаки на американскую авианосную ударную группу «большинство вражеских боевых самолетов покинуло воздушное пространство Йемена», чтобы защитить авианосец, который находился в международных водах Красного моря.

По данным Центрального командования ВС США (СЕНТКОМ), крейсер USS Gettysburg, входящий в состав авианосной группы USS Harry S. Truman, во время нанесения ударов по объектам хуситов по ошибке открыл огонь и сбил истребитель F/A-18, который взлетал с палубы авианосца в Красном море. Оба пилота были спасены.

Сана, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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