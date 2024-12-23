В Южной Корее три человека пострадали при проверке хранилища опасных веществ

На военной базе в Южной Корее прогремел взрыв. По последним данным, пострадали три человека. Об этом сообщает Yonhup.
Инцидент произошел на военном объекте в Кимхэ. В это время на базе проводилась инспекция возведенного хранилища опасных веществ.
В результате пострадали трое гражданских, они госпитализированы с ожогами. На месте работают пожарные бригады, медики и представители правоохранительных органов.
Причина взрыва устанавливается. Проводится расследование.
Сеул, Зоя Осколкова
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