В Южной Корее три человека пострадали при проверке хранилища опасных веществ

На военной базе в Южной Корее прогремел взрыв. По последним данным, пострадали три человека. Об этом сообщает Yonhup.

Инцидент произошел на военном объекте в Кимхэ. В это время на базе проводилась инспекция возведенного хранилища опасных веществ.

В результате пострадали трое гражданских, они госпитализированы с ожогами. На месте работают пожарные бригады, медики и представители правоохранительных органов.

Причина взрыва устанавливается. Проводится расследование.

Сеул, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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