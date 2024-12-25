Богатейшие страны сокращают финансирование программ по борьбе с голодом

Развитые страны урезают финансирование программ, направленных на помощь голодающим. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные ООН.

Во всем мире растет число людей, которые недостаточно питаются или голодают. В то же время самые богатые страны экономят на гуманитарной помощи. В 2025 году по меньшей мере 117 млн человек не получат продовольствие или другую помощь из фондов, деятельность которых связана с борьбой с голодом.

Большая часть поддержки поступает от США, Германии и ЕС. Однако ФРГ уже урезала финансирование, а перспективы помощи Соединенных Штатов неясны из-за прихода к власти Дональда Трампа, который, как известно, больше озабочен решением внутренних проблем.

В 2024 году ООН собрала лишь около 46% из 49,6 млрд долларов, которые она запросила на гуманитарную помощь по всему миру. Такая ситуация со сбором средств складывается второй год подряд, отмечает агентство. Из-за нехватки денег гуманитарные организации вынуждены урезать пайки для голодающих и сокращать число людей, имеющих право на помощь.

Нью-Йорк, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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