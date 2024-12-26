В секторе Газа жертвами атаки стали более десяти человек

Жертвами удара по сектору Газа стали по меньше мере десять человек, еще несколько десятков могут находиться под завалами. Об этом сообщает газета The Times of Israel со ссылкой на данные Минздрава анклава.

Атаке подвергся жилой дом в районе Зейтун. Там пять человек погибли и 20 получили ранения, под обломками могут находиться до 30 пострадавших.

Кроме того, в окрестностях больницы Аль-Авда жертвами удара по автомобилю стали пять журналистов. Отмечается, что на машине был знак, указывающий на принадлежность к СМИ.

К настоящему моменту Армия обороны Израиля не комментировала произошедшее.

Газа, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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