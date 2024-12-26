В Индии агрессивные макаки захватили деревню

В Индии агрессивные обезьяны захватили деревню. Животные нападают на людей и разоряют поля. Об этом сообщают местные СМИ.

На нападения макак пожаловались жители населенного пункта Джагану на союзной территории Джамму и Кашмир. По их словам, местные власти не предпринимают никаких действий для регулирования численности диких животных, а те бесконтрольно размножаются.

Макаки атакуют жителей прямо на улице, пытаясь отобрать еду. Также они разоряют поля, угрожая оставить людей без урожая.

Жители Джагану требуют от властей решить проблему как можно скорее.

Нью-Дели, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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