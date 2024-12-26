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Четверг, 26 декабря 2024, 20:55 мск

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Израиль нанес удары по нефтяному порту и международному аэропорту Йемена: есть погибшие

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по территории Йемена, где целями стали нефтяной порт и международный аэропорт. По предварительным данным, которые приводит арабская пресса, как минимум четыре человека погибли и еще порядка 20 получили ранения.

Авиаудар повредил здания в нескольких метрах от самолета, в котором находился глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус, в аэропорту Саны. При этом один член экипажа был ранен. В ВОЗ заявили, что пока не могут сказать, сможет ли глава организации покинуть Йемен. В аэропорту повреждена взлетно-посадочная полоса и башня управления воздушным движением.

Министр обороны еврейского государства Исраэль Кац, комментируя удары по Йемену, Израиль намерен преследовать лидеров повстанцев-хуситов «Никто не сможет укрыться от длинной руки Израиля», – подчеркнул он.

Тель-Авив, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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