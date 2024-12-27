Адмирал НАТО: разрабатываемое в ЕС оружие устарело еще до поступления в войска

Новое вооружение, которое разрабатывается в странах Евросоюза, уже не соответствует современным целям. ЕС стремится превратиться в оборонный союз, но этого может и не случиться из-за правил, которые Европа сама себе навязала. Об этом заявил французский адмирал и верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО по трансформации Пьер Вандье.

В ЕС на разработку систем вооружения уходит слишком много времени, что приводит к тому, что в итоге новая техника выходит уже устаревшей, рассказал адмирал в интервью Defense News. Европейские инженеры годами проектируют новую технику, а после заключения контракта с промышленниками, до выхода в серию проходит еще десять лет.

«В конечном итоге у вас есть танк, который [может уже] не соответствовать вашим целям, поскольку ситуация изменилась. У новой технологии было время появиться – вы потратили много денег только на то, чтобы получить платформу, которая устарела по своей конструкции, и все потому, что на ее создание было потрачено слишком много времени», – поясняет Вандье.

Адмирал и ранее выступал с критикой европейской стратегии в сфере военной промышленности. «Европа не сможет выиграть будущую войну вооружений, следуя правилам, которые она сегодня навязала себе», – говорил он около месяца назад.

ЕС начал разрабатывать новую оборонно-промышленную стратегию еще в 2023 году. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала превратить ЕС в оборонный союз, основываясь на четырех принципах: тратить больше, тратить умнее, расходовать «по-европейски» и использовать опыт конфликта на Украине.

Брюссель, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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