В США в перестрелке погиб четырехлетний ребенок

В США маленький мальчик погиб от огнестрельного ранения. Об этом сообщает американская полиция.

Инцидент со стрельбой произошел на бульваре Харбисон в городе Колумбии штата Южная Каролина. Прибывшие на место полицейские обнаружили раненого четырехлетнего мальчика и его мать. Ребенок скончался в больнице.

У матери малыша обнаружили пистолет. Известно, что в момент выстрелов мальчик находился в машине.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Проводится расследование.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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