Йеменские хуситы нанесли ответный дар по Израилю гиперзвуковой баллистической ракетой

Йеменские хуситы сообщили о нанесении удара гиперзвуковой баллистической ракетой по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве в ответ на вчерашнюю израильскую атаку, передает телеканал Al Masirah.

Как уточнил представитель хуситов Яхья Сариа, была использована ракета «Палестина-2», которая достигла цели, привела к жертвам и нарушении навигации в израильском аэропорту. Еще одним ударом при помощи беспилотника уничтожена критически важная цель израильского противника в районе Тель-Авива.

По словам представителя хуситов, которые приводит ТАСС, атака стала ответом на израильский удар по территории Йемена. «Вооруженные силы обладают такими возможностями, которые позволяют им расширить список целей в оккупированной Палестине, включив в него больше критически важных объектов, принадлежащих врагу. Наши операции продолжатся до тех пор, пока не прекратится агрессия в Газе», – заявил Сариа.

После вчерашней атаки Израиля про Йемену по меньшей мере 6 человек погибли и 40 получили ранения. Так, три человека стали жертвами ударов по международному аэропорту Саны, еще трое погибли в провинции Ходейда. Министр обороны еврейского государства заявил, что ЦАХАЛ намерен наносить удары до полного разгрома хуситов.

Сана, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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