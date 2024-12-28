Афганистан и Пакистан обменялись ударами

На границе Афганистана и Пакистана произошли боестолкновения. По последним данным, погибли 46 человек.

Пакистан нанес авиаудар, целью которого были места укрытий пакистанских талибов (членов радикальной группировки, запрещенной в России). По информации Исламабада, в результате был разрушен учебный центр и убиты несколько боевиков.

В ответ на это афганские военные атаковали ряд районов Пакистана, где, по мнению Кабула, находились «центры и укрытия враждебных сил и их сторонников».

По данным иранских СМИ, в приграничных районах афганских провинций Хост и Пактия идут бои. Жертвами атак стали не менее 46 человек, в том числе мирные жители, среди которых были женщины и дети.

Кабул, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube