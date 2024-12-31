российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 31 декабря 2024, 19:14 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Конфликт на Украине, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

Хуситы ударили по американскому авианосцу «Гарри Трумэн»

Йеменские хуситы сообщили о новой атаке на американские военные подразделения и цели в Израиле. В частности, сообщается об ударе крылатыми ракетами и беспилотниками по авианосцу морских сил США «Гарри Трумэн».

В сообщениях в арабской прессе отмечается, что удар был нанесен в момент подготовки американских войск к масштабной воздушной атаке на Йемен.

Хуситы также направили гиперзвуковую баллистическую ракету «Палестина 2» в аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве и атаковали расположенную в районе Иерусалима электростанцию с помощью баллистической ракеты «Зульфикар».

Сана, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / Ближний Восток

США и Британия нанесли удары по хуситам в Йемене / Йеменские хуситы нанесли ответный дар по Израилю гиперзвуковой баллистической ракетой / Израиль нанес удары по нефтяному порту и международному аэропорту Йемена: есть погибшие / В секторе Газа жертвами атаки стали более десяти человек / Йеменские хуситы нанесли ракетный удар по Тель-Авиву / Хуситы нанесли удар по авианосной группе ВМФ США в Красном море / Катар заявил о готовности прекратить поставки СПГ в Европу / Генсек ООН потребовал от Израиля прекратить удары по Сирии

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

В мире, Ближний Восток, Израиль, США,