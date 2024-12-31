Хуситы ударили по американскому авианосцу «Гарри Трумэн»

Йеменские хуситы сообщили о новой атаке на американские военные подразделения и цели в Израиле. В частности, сообщается об ударе крылатыми ракетами и беспилотниками по авианосцу морских сил США «Гарри Трумэн».
В сообщениях в арабской прессе отмечается, что удар был нанесен в момент подготовки американских войск к масштабной воздушной атаке на Йемен.
Хуситы также направили гиперзвуковую баллистическую ракету «Палестина 2» в аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве и атаковали расположенную в районе Иерусалима электростанцию с помощью баллистической ракеты «Зульфикар».
Сана, Светлана Антонова
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