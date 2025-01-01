В США водитель на внедорожнике въехал в толпу и открыл огонь

В США неизвестный на внедорожнике въехал в толпу людей, а затем открыл огонь. По предварительным данным, 10 человек погибли, еще около 30 получили ранения.

Инцидент произошел в Новом Орлеане. Автомобиль въехал в людей, собравшихся на Бурбон-Стрит для празднования Нового года.

На данный момент известно о 10 погибших, еще около 30 человек получили различные ранения.

Полиция проводит расследование и устанавливает личность виновника аварии. Предположительно, наезд был совершен преднамеренно, а затем водитель начал стрелять в прохожих. Рассматривается версия о теракте.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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