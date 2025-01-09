В Индии шесть человек погибли и десятки пострадали в давке у храма

В Индии во время религиозного фестиваля произошла давка. По последним данным, шесть человек получили смертельные травмы, еще около 40 пострадали. Об этом сообщают местные СМИ.

Инцидент произошел в храме Тирумалы Венкатешвары в штате Андхра-Прадеш на юго-востоке Индии. Сотни верующих собрались у храмового комплекса, чтобы принять участие в индуистском фестивале.

Мероприятие стартует 10 января, люди спешили купить билеты, когда ворота храма открыли, началась давка. В больницу доставили более 40 человек, шесть пострадавших скончались от полученных травм.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил соболезнования в связи с трагедией и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. Местные власти выясняют причины произошедшего, проводится расследование.

Нью-Дели, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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