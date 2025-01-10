В Токио восемь человек получили травмы в результате нападения в университете

Студентка совершила нападение в кампусе университета в Токио. В результате пострадали восемь человек. Подозреваемую задержали. Проводится расследование.

22-летняя девушка, вооруженная молотком, напала на студентов в университете Хосэй. Она нанесла удары нескольким людям, прежде чем ее удалось остановить.

Медицинская помощь понадобилась восьми пострадавшим, они получили травмы головы и тела, их жизни ничего не угрожает.

Девушку задержали прибывшие на место полицейские, она оказалась учащейся этого же университета. Ее мотивы устанавливаются.

Токио, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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