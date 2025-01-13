Ответ Трампу: Гренландия хочет независимость

Жители Гренландии хотят жить в независимом государстве, чтобы самостоятельно определять свое будущее. Об этом заявил премьер-министр острова Муте Эгеде, слова которого приводит РИА «Новости».

Ранее избранный президент США Дональд Трамп заявил, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов, и подчеркнул ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты «свободного мира». Премьер-министр Гренландии со своей стороны подчеркнукл, что остров не продается и никогда не будет продаваться.

«Важно, чтобы не было военного конфликта. <...> У нас открыты двери для добычи полезных ископаемых. Так будет и в ближайшие годы. Нам нужно торговать с США», – пояснил сегодня свою позицию Эгеде (цитата по ТАСС), добавив, что Гренландия «хочет начать диалог и ищет возможности для сотрудничества с Трампом».

Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.

Нуук, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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