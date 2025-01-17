В Румынии вор случайно украл из больницы три ампутированные ноги

В Румынии мужчина вынес из больницы ампутированные конечности. Об этом сообщают местные СМИ.
Инцидент произошел в медицинском учреждении Бухареста. Руководство больницы обратилось в правоохранительные органы с заявлением о том, что с закрытой территории были похищены мешки с ампутированными ногами.
Позже две конечности нашли возле бака с медицинскими отходами, а еще одну – на соседней улице. Камеры видеонаблюдения запечатлели преступника в маске.
Полицейские задержали подозреваемого через несколько дней. На допросе мужчина заявил, что не собирался красть ноги, он утащил мешки, думая, что в них пластиковые бутылки, и надеялся получить деньги, сдав пластик на переработку.
Больницу оштрафовали за халатное обращение с ампутированными конечностями. Администрация медучреждения обещала провести внутреннее расследование.
Бухарест, Зоя Осколкова
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