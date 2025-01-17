Трамп назвал хорошим телефонный разговор с лидером Китая

Избранный президент США Дональд Трамп считает очень хорошим телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином. По его мнению, есть все шансы, что Вашингтон и Пекин вместе решат многие проблемы.

«Разговор был очень хорошим как для Китая, так и для США. Я ожидаю, что мы вместе решим множество проблем, начиная прямо сейчас. Мы обсудили вопросы торгового баланса, фентанила, TikTok и многие другие темы», – говорится в сообщении Трампа в его социальной сети.

«Председатель Си и я сделаем все возможное, чтобы сделать мир более мирным и безопасным», – заверил избранный президент США.

Вашингтон, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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