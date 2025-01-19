В Южной Корее сторонники арестованного президента разгромили здание суда

В Южной Корее сторонники президента Юн Сок Ёля, устроили погром в суде, решившем заключить главу государства под стражу. Об этом сообщает агентство Рёнхап.

Группа из около 100 активистов прорвала полицейский кордон и прорвалась на территорию суда. Затем сторонники президента проникли в здание и начали громить все вокруг, разбивали стекла и ломали мебель и технику.

Некоторые также пытались найти судей, вынесших решение об аресте Юн Сок Ёля, бросали в полицейских стулья, отнимали у них щиты и резиновые дубинки и применяли против самих правоохранителей.

Вскоре к месту событий прибыло подкрепление. Сотрудники полиции начали задерживать активистов, а оставшихся на улице людей призвали немедленно разойтись и прекратить несогласованный митинг.

Сеул, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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