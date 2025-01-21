В Японии с конвертоплана США ветром сдуло контейнер весом полтонны

В Японии с американского конвертоплана в море ветром сдуло груз весом около 500 кг. Об этом сообщает агентство Kyodo.

Инцидент произошел в префектуре Окинава. Транспортный самолет MV-22 пытался сбросить груз на аэродром на острове Иэ во время учений, однако контейнер площадью 1,3 кв. м снесло с курса из-за неожиданной смены ветра. Груз упал в море и так и не был найден.

Японский министр обороны Гэн Накатани назвал произошедшее «достойным сожаления» и призвал американских военных обеспечить безопасность и провести расследование. Он подчеркнул, что подобные инциденты сильно беспокоят население.

Токио, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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