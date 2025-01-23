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Четверг, 23 января 2025, 10:50 мск

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В США мужчина ранил четверых полицейских

В США четверо сотрудников полиции получили огнестрельные ранения. Операция по задержанию подозреваемого продолжается.

Инцидент произошел в городе Сан-Антонио штата Техас. В полицию поступило сообщение о том, что неизвестный пытается навредить себе в районе Стоун-Оук.

Прибывшие на место сотрудники попытались остановить мужчину, но он открыл по ним огонь. Один полицейский был ранен в ногу, затем пострадали ещё два офицера, а четвёртый получил огнестрельное ранение туловища. Всех четверых госпитализировали. Отмечается, что их жизни ничего не угрожает.

Жителей многоквартирного дома, где произошла стрельба эвакуировали. Проводится операция по задержанию преступника.

Остин, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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