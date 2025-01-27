Вице-президент Вэнс: США ввязались в слишком много войн и не выиграли ни одной

США за последние 40 лет вели много войн, не имея плана победы, поэтому и не выиграли ни одной. Об этом заявил вице-президент Джей Ди Вэнс.

Вэнс объяснял назначение экс-ведущего Fox News Пита Хегсета на пост шефа Пентагона, когда давал интервью CBS. Сенаторы проголосовали поровну за кандидатуру Хегсета, поэтому голос Вэнса стал решающим для утверждения его на должность министра обороны.

Ведущая спросила вице-президента, сможет ли Хегсет руководить тремя миллионами человек, если он не смог объединить партию. Вэнс в ответ заявил, что двухпартийные голосования «подарили нам страну, в которой мы вели много войн за последние 40 лет, но не выиграли ни одной войны, сколько я живу».

По его словам, причиной стали проблемы в армии, которые должен решить Хегсет. Речь идет о кадровом кризисе, проблеме с перерасходом средств и затягиванием сроков поставок. В связи с этим нужны серьезные перемены, хотя некоторым они могут не понравиться, подчеркнул Вэнс.

«Главное, чего мы хотим от Пита Хегсета, – это решить проблемы в министерстве обороны, и, к сожалению, их много. Мы ввязались в слишком много войн, в которых у нас нет плана победы. У нас было слишком много неприятностей, в которые мы не должны были попадать с самого начала, и наш процесс закупок невероятно нарушен», – заявил политик.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube