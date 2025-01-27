В Пакистане шесть человек погибли при взрыве газовоза

В Пакистане шесть человек погибли и более 30 пострадали при взрыве автоцистерны со сжиженным газом. Кроме того, разрушения получили около ста жилых домов.

Инцидент произошел в городе Мултан провинции Пенджаб. В одном из клапанов автоцистерны произошла утечка, которая стала причиной взрыва и сильного пожара. Горящие обломки ударной волной отбросило на жилые дома, которые тут же охватило пламя.

По последним данным, шесть человек погибли, более 30 пострадали, из них 13 находятся в тяжелом состоянии.

Десять пожарных бригад несколько часов тушили масштабный пожар. По последним данным, 20 домов были уничтожены полностью, еще около 70 получили частичные повреждения.

Исламабад, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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