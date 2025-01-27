Британские военные спутали кита с российским подводным беспилотником

Военно-морские силы (ВМС) Великобритании приняли кита за российский подводный дрон. Об этом сообщает газета The Sun.

Британские ВМС зарегистрировали странные сигналы во Внутреннем зунде, разделяющем остров Разей с полуостровом Эпплкросс на северо-западе Шотландии, где проводятся испытания оружия и подводной техники.

Звук был зафиксирован при движении на север от хребта в сторону открытого моря. Через несколько дней он вернулся, двинулся на юг в сторону моста Скай, развернулся и вновь ушел.

Военные предположили, что Россия разместила у дна беспилотник, чтобы получать данные о проходящих испытаниях. Однако вскоре выяснилось, что источником необычных звуков было морское млекопитающее – кит.

Лондон, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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