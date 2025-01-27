В Чили четыре человека погибли и семеро пропали без вести после кораблекрушения

В Чили потерпело крушение судно, на борту которого находились более 30 человек. Спасательная операция продолжается.
Небольшая лодка перевернулась накануне вечером у берегов Чили. На данный момент известно о четырех погибших. Еще семь человек числятся пропавшими без вести.
Кроме того, 15 человек, которым удалось спастись и добраться до берега, оказались в труднодоступной каменистой местности. К ним сейчас направляются спасатели.
Тем временем, на море продолжается поисковая операция.
Сантьяго, Зоя Осколкова
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