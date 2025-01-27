В ЕС хотят отправить войска в Гренландию

Европейский союз рассматривает возможность отправки войск в Гренландию на фоне заявлений президента США Дональда Трампа об аннексии острова. Об этом пишет западная пресса со ссылкой на источники в военных кругах стран ЕС.
В частности, глава Военного комитета Евросоюза Роберт Бригер заявил о возможности такого варианта. По его мнению, такое решение станет «сильным сигналом» и будет способствовать стабильности в регионе.
Ранее Трамп неоднократно выступал за установление контроля США над Гренландией, называя это «абсолютной необходимостью».
Брюссель, Светлана Антонова
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