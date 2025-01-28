В Индии два человека погибли при обрушении новостройки

В Индии рухнуло четырехэтажное здание. В результате два человека погибли, еще 12 удалось спасти. Об этом сообщают местные СМИ.

Отмечается, что здание было построено недавно и находится рядом со школой в районе Бурари в Нью-Дели. На месте проводится поисково-спасательная операция.

«На данный момент найдены мертвыми два человека, 12 спасены», – сообщил представитель полиции.

Спасатели продолжают разбирать завалы, так как под обломками могут находиться пострадавшие. Причины обрушения устанавливаются.

Нью-Дели, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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