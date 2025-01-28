В США метатель молота убил зрителя на соревнованиях

В США зритель погиб во время соревнований по метанию молота. Об этом сообщают местные СМИ.

Инцидент произошел в Университете Колорадо в Колорадо-Спрингс. Семикилограммовый снаряд угодил в одного из болельщиков. От полученных травм пострадавший скончался на месте.

По словам очевидцев, мужчина заметил, что снаряд летит в сторону зрительских трибун, и закрыл собой жену и ребенка. Но в результате получил смертельную травму.

Полиция проводит расследование. Руководство университета сотрудничает со следствием. Выясняется, каким образом снаряд мог полететь в сторону зрителей.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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