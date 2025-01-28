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Вторник, 28 января 2025, 16:57 мск

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В Индии 17 человек умерли от неизвестной болезни

В Индии 17 человек скончались от последствий неизвестной болезни. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

«В Роспотребнадзоре взяли на контроль информацию о случаях заболевания неизвестной этимологии в Республике Индия», – говорится в сообщении ведомства.

С декабря 2024 году в штате Джамму и Кашмир зарегистрировано 38 случаев заболевания, 17 из которых имели летальный исход. Все заболевшие проживают в деревне Бадхаал.

Люди жаловались на тошноту и слабость, у умерших пациентов диагностирован отек мозга.

Причиной заболевания может быть воздействие токсинов, однако проведенные исследования пока не установили их источник.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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