В Индии 17 человек умерли от неизвестной болезни

В Индии 17 человек скончались от последствий неизвестной болезни. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
«В Роспотребнадзоре взяли на контроль информацию о случаях заболевания неизвестной этимологии в Республике Индия», – говорится в сообщении ведомства.
С декабря 2024 году в штате Джамму и Кашмир зарегистрировано 38 случаев заболевания, 17 из которых имели летальный исход. Все заболевшие проживают в деревне Бадхаал.
Люди жаловались на тошноту и слабость, у умерших пациентов диагностирован отек мозга.
Причиной заболевания может быть воздействие токсинов, однако проведенные исследования пока не установили их источник.
Москва, Зоя Осколкова
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