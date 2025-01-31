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Авиакатастрофа в Вашингтоне: вертолет, врезавшийся в самолет, поднялся слишком высоко

Фото: Pixabay

Военный вертолет Black Hawk, который врезался в пассажирский самолет в Вашингтоне, летел слишком высоко. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

«Вертолет Blackhawk летел слишком высоко, намного. Гораздо выше предела в 200 футов (около 61 метра). Это не так сложно понять, правда?» – отметил американский лидер в своей социальной сети Truth Social.

Напомним, в ночь на 30 января около аэропорта имени Рональда Рейгана в Вашингтоне пассажирский самолет Bombardier CRJ700 столкнулся с военным вертолетом. На борту лайнер были 60 пассажиров и четверо членов экипажа, на борту вертолета – три человека. Как уточнил накануне Трамп, выживших в катастрофе нет. Среди погибших оказались, в том числе, граждане России.

Вашингтон, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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Метки / США

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