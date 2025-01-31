Госдеп США нанесет удар по Китаю в Панамском канале

Администрация президента США Дональдом Трампом считает Панамский канал «стратегическим активом», который не может находиться под контролем Китая. Об этом заявил спецпредставитель США по Латинской Америке Маурисио Клавер-Кароне.

«Это ключевой вопрос. Потому что в сухом остатке речь идет о ключевом, важном, стратегическом активе…. Данный стратегический актив не может находиться под контролем Китая ни де-факто, ни де-юре», – цитирует его заявление ТАСС.

Ранее в Госдепе анонсировали 1-6 февраля визит главы Марко Рубио в Панаму, Сальвадор, Коста-Рику, Гватемалу и Доминиканскую Республику. В ведомстве пояснили, что поездка нацелена на развитие сотрудничества в борьбе с нелегальной миграцией, преступностью и контрабандой наркотиков, а также на противодействие Китаю.

Вашингтон, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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