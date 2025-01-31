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Госдеп США нанесет удар по Китаю в Панамском канале

Фото из архива CNN

Администрация президента США Дональдом Трампом считает Панамский канал «стратегическим активом», который не может находиться под контролем Китая. Об этом заявил спецпредставитель США по Латинской Америке Маурисио Клавер-Кароне.

«Это ключевой вопрос. Потому что в сухом остатке речь идет о ключевом, важном, стратегическом активе…. Данный стратегический актив не может находиться под контролем Китая ни де-факто, ни де-юре», – цитирует его заявление ТАСС.

Ранее в Госдепе анонсировали 1-6 февраля визит главы Марко Рубио в Панаму, Сальвадор, Коста-Рику, Гватемалу и Доминиканскую Республику. В ведомстве пояснили, что поездка нацелена на развитие сотрудничества в борьбе с нелегальной миграцией, преступностью и контрабандой наркотиков, а также на противодействие Китаю.

Вашингтон, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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