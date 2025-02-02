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США ввели дополнительные импортные пошлины на товары из Канады, Мексики и Китая

Фото: pixabay.com

Президент США Дональд Трамп объявил о введении дополнительных импортных пошлин на товары из Канады и Мексики, а также 10-процентных пошлин в отношении китайского экспорта. Поставки энергоносителей из Канады будут иметь более низкий тариф – 10%.

Как отмечается в заявлении Белого дома, решение принято в связи с чрезвычайной угрозой, которую представляют нелегальные мигранты и наркотики. Тарифы являются мощным, проверенным источником рычагов для защиты национальных интересов США, подчеркнула администрация Трампа.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо уже пообещал ввести ответные 25-процентные пошлины на американские товары на общую сумму 155 млрд канадских долларов ($106,5 млрд).

В Пекине заявили, что решение Вашингтона о пошлинах нарушает нормы Всемирной торговой организации, в связи с чем Китай подаст иск, чтобы защитить свои права и интересы.

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум со своей стороны поручила министру экономики реализовать «план Б», который включает тарифные и нетарифные меры в защиту интересов страны после введения американских пошлин.

Вашингтон, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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Метки / США

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