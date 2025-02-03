В Австралии 17-летняя девушка погибла после нападения акулы

В Австралии 17-летняя девушка погибла после нападения акулы во время занятий серфингом. Об этом сообщают местные СМИ.

Инцидент произошел сегодня днем на пляже у острова Брайби. Девушка занималась серфингом в 100 метрах от берега, когда на нее напала акула.

Пострадавшая получила серьезные травмы верхней части тела. От полученных ранений девушка скончалась на месте.

Власти охарактеризовали инцидент как «серьезный» и рекомендовали отдыхающим быть предельно внимательными в воде.

Квинсленд, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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