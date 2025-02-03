Вашингтон и Мехико договорились приостановить введение пошлин

Мехико и Вашингтон договорились приостановить на месяц введение американских 25-процентных импортных пошлин на мексиканские товары. Как сообщила президент Мексики Клаудия Шейнбаум, в ходе телефонного разговора с главой американского государства Дональдом Трампом достигнут компромисс.

Мексика немедленно усилит северную границу, отправив 10 тысяч сотрудников Национальной гвардии для предотвращения нелегальной миграции и незаконного трафика наркотиков в Штаты. США со своей стороны будут работать над предотвращением нелегальных поставок орудия в Мексику.

Информацию о приостановке введения пошлин подтвердил американский лидер в своей соцсети.

Мехико – Вашингтон, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube