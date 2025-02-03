Французские войска уходят из Сенегала

Французские войска покинули три военные базы в Сенегале Марешаль, Сент-Экзюпери и Контр-адмирал Протет. Об этом сообщает портал Senego.
Как отмечается, французские солдаты должны покинуть Сенегал не позднее сентября. Однако пока не решены несколько вопросов, в том числе с одной из военных баз, где остается около 200 французских солдат и их семьи.
Ранее Франция вывела свои войска из нескольких африканских государств, включая Мали, Нигер и Буркина Фасо.
Дакар, Светлана Антонова
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